Milers de ciclistes d’arreu han desbordat aquest dissabte la ciutat de Rubí en una marxa reivindicativa per exigir més seguretat a les carreteres i, alhora, homenatjar els ciclistes del Club Ciclista Rubí morts en l’atropellament múltiple del 21 d’agost a Castellbisbal.

Segons els organitzadors, almenys 4.000 bicicletes han rodat per la ciutat en aquest sentit record a Miguel Moya i Jaime de la Torre ple “d’indignació i impotència”.

El president de la Federació de Ciclisme de Catalunya, Joaquim Vilaplana, reclama canvis legislatius “contundents” per protegir la vida dels ciclistes: “Quantes morts més fan falta perquè hi hagi una reacció?”. El col·lectiu lamenta que la via punitiva sigui l’única opció quan “ja s’ha fet tard” en l’educació.