Les tempestes segueixen assotant la Catalunya central i ahir a la tarda li va tocar a Igualada i a la comarca de l’Anoia. Segons dades de l’Aemet, en menys de dues hores (de les 17 h a les 18.30 h) havien caigut 35 l/m2 a la capital comarcal.

En un altre punt de l’Anoia la pluja també va descarregar amb molta força. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Hostalets de Pierola van caure 31,3 l/m2 en només mitja hora.

La pluja va generar una desena d’avisos relacionats amb la pluja de l’Anoia a Bombers fins a 3/4 de 9. La majoria van ser per arbres caiguts o petites inundacions en municipis com Igualada, Hostalets de Pierola, Masquefa, Sant Martí de Tous o Santa Margarida de Montbui. El vent també va causar algunes afectacions com la caiguda d’un pal d’electricitat a sobre d’una casa a Sant Martí de Tous o alguna teulada d’uralita a punt de sortir volant al municipi de Masquefa.