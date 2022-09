Un home s'ha llançat al riu Cardener la nit d'aquest dissabte a Manresa per treure'n el gos, que hi hauria caigut, i el desenllaç ha estat satisfactori perquè amo i gos n'han sortit sans i estalvis, segons ha confirmat la Policia Local de Manresa.

El rescat s'hauria produït en una zona del Passeig del Riu propera a on hi havia hagut l'antiga carpa. Fonts dels Bombers, que també s'han mobilitzat amb una dotació, han explicat que poc després de les 10 de la nit van rebre la trucada d'un particular des del carrer Dos de Maig de Manresa alertant que el seu gos s'havia escapat cap a un terreny d'esbarzers proper al riu. A partir d'aquí hi van enviar una dotació i quan van arribar al lloc, l'home ja era a l'aigua després que s'hi hauria llançat per rescatar el gos, i els agents van ajudar-lo a sortir sense més conseqüències. Fins i tot s'havia activat el GRAE subaquàtic que finalment no es va haver de fer servir.