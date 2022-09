Davant el tribunal popular s’asseurà L. F. C., veí de Manresa de 67 anys, acusat de deixar morir a la seva esposa malalta per no atendre-la durant mesos quan no podia aixecar-se del llit. El fiscal reclama per a ell 13 anys de presó i la llibertat vigilada durant cinc anys per un delicte d’homicidi, encara que, alternativament, sol·licita una pena de multa de 1.800 euros i cinc anys de presó per omissió del deure de socors i homicidi per imprudència greu.

La dona va arribar a l’hospital amb larves al cabell, úlceres infectades, carn podrida i ossos a la vista, al no haver estat suposadament atesa pel seu marit quan vivia prostrada al llit.