Els Mossos d'Esquadra han alertat de la tornada de l'«estafa del fals advocat», una tècnica per robar diners a la gent gran a través de trucs.

Els estafadors solen escollir persones d'edat avançada com a víctimes per dur a terme aquest tipus d'estafa. Primer de tot, els truquen per dir que el seu fill ha estat detingut després d'haver provocat un greu accident. Un cop veuen que la víctima es comença a ficar nerviosa, li expliquen que ells són uns advocats i li demanen diners per pagar una suposada fiança per evitar que el fill entri a la presó.

Per evitar caure en l'engany d'aquest truc, els Mossos han demanat que s'avisin els pares i avis coneguts. Entre altres consells, demanen no pagar i recomanen trucar al 112 si se sospita que s'està sent víctima de l'estafa del fals advocat.