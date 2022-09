Demà ha de començar el judici a 10 activistes pels fets que van tenir lloc durant la vaga del 8 de març del 2019. S’hauria d’haver celebrat el mes de febrer, però com que tres de les processades no van poder ser citades a temps la magistrada va decidir ajornar el judici, que es celebrarà finalment aquesta setmana. Així, demà començarà i està previst que s’allargui fins el dijous.

El grup de suport a les encausades «Hi érem totes» ha convocat una concentració de suport demà a les 9 del matí davant dels jutjats de Manresa. A més de la concentració faran diferents activitats a l’exterior dels jutjats durant els tres dies que està previst que duri el judici com parlaments i xerrades al voltant del feminisme i la lluita antirepressiva.

Les 10 dones de diferents municipis del Bages i Moianès que seuran al banc dels acusats s’enfronten a 19 anys i 6 mesos de presó i gairebé 23.000 euros de multa si es sumen totes les seves acusacions mentre que la defensa en demana la lliure absolució. La fiscalia, que és l’única acusació, les imputa delictes de desordres públics, danys i atemptat contra l’autoritat.

El 9 de novembre de l’any passat les encausades no van acceptar una conciliació que «feia acceptar que exercir el dret a vaga i denunciar algunes de les empreses i institucions que perpetuen la subordinació de les dones mereix un càstig», afirma el grup de suport «Hi érem totes», en un comunicat.

Els fets que es jutjaran es remunten a la vaga del 8-M de l’any 2019, en tres moments del dia concrets. Segons l’escrit de l’acusació, cap a dos quarts de sis del matí, tres de les acusades juntament amb «un nombrós grup de persones no identificades» presumptament van tallar el trànsit a la carretera BV-4511, a Santpedor, col·locant i cremant palets i pneumàtics per impedir l’accés a l’empresa RMT Logístics. En l’escrit el fiscal qualifica aquests fets de desordres públics i demana 18 mesos de presó per a cadascuna de les tres acusades, així com que indemnitzin la Generalitat amb 248,31 euros pels danys causats.

El segon fet va tenir lloc davant la FUB, a Manresa. Segons la fiscalia, en aquest cas quatre de les acusades, cap de les quals pels fets de Santpedor, juntament amb un nombrós grup de persones no identificades, haurien fet diverses pintades a l’exterior de l’edifici. L’escrit també indica que van cridar consignes contra la policia «animant a la resta de persones a mostrar una actitud de violència». Després van anar al Mercadona de l’avinguda Universitària on haurien increpat el personal i tirat a terra unes 50 caixes de maduixes. Ni Mercadona ni la FUB reclamen indemnització. El fiscal considera els fets com un delicte de desordres públics i un altre de danys. Demana per a cadascuna de les quatre acusades 18 mesos de presó i 3.240 euros de multa.

Finalment, l’últim incident va tenir lloc al vespre, durant una manifestació a Manresa que va reunir més de 5.000 persones. Segons la fiscalia, cinc persones encaputxades van llançar pots de fum, ous, pintura i llaunes contra els Mossos d’Esquadra que protegien la comissaria de la Policia Nacional, els cotxes i la façana de l’edifici. La policia n’hauria identificat tres a les quals la fiscalia acusa de desordres, atemptat contra els agents i danys.