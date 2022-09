Un tuitaire investigat per delicte d'odi per fer tuits a favor de la immersió lingüística ha assegurat aquest dilluns al jutjat que el missatge era "sarcàstic" i per fer "mofa" dels discursos polítics espanyolistes contra el català. L'home, Jordi S.C., va piular el 18 de desembre passat, després que l'exlíder del PP Pablo Casado carregués contra la immersió: 'Ja tinc la carn de nen castellanoparlant per fer els canelons'. El tuit, juntament amb mig centenar més d'altres persones sobre l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, on una família va aconseguir que s'impartís el 25% de les classes en castellà a la seva filla, va ser denunciat i investigat pels Mossos d'Esquadra i la fiscalia, que va presentar una querella contra quatre tuitaires.

L'home ha assegurat, a preguntes del jutge i del seu advocat, que no va fer el tuit contra ningú en concret ni per amenaçar, sinó per enriure-se'n de certs discursos polítics que asseguren que els nens castellanoparlants són discriminats a les escoles catalanes. A més, ha recordat que el tuit era poc abans de Nadal i que 3 anys abans ja havia parlat de fer canelons. El tuitaire ha recordat que el tuit va ser durament contestat per molts altres usuaris, que el van amenaçar i insultar i no han estat investigats, tot i que Twitter va esborrar-ne alguns per incomplir les normes d'ús. Els altres tres tuits investigats instaven a posar una 'Ñ' a la nena per assenyalar-la, a assetjar la família fins que marxés de Canet o els qualificaven de "colons inadaptats". Dos dels tuitaires van acudir divendres al jutjat d'instrucció número 12 de Barcelona. Un d'ells es va negar a declarar fins que no ho fes primer la família de la nena afectada i l'altre va dir que els seus missatges s'emparaven en la llibertat d'expressió i volien fomentar el debat sobre l'ús del català i el castellà al país. Aquest dilluns estaven citats els altres dos tuitaires, un dels quals també s'ha negat a declarar. En cap de les dues vistes orals s'ha presentat la fiscalia, ni tampoc les acusacions de Vox, Hablamos Español i Asamblea por una Escuela Bilingüe. Dilluns vinent estan citats a declarar els pares de la nena. Es dona la circumstància que el magistrat del jutjat assegura que no entén el català. Per això, el tuitaire que ha declarat aquest dilluns ho ha fet amb un intèrpret de castellà.