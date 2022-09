Les estafes telefòniques existeixen des de fa molts anys, però amb el pas del temps, van sorgint noves metodologies. Entre les més recents sobre les quals han alertat els Mossos d'Esquadra hi ha la del "CEO".

L'acrònim CEO es fa servir en l'àmbit empresarial i surt del concepte chief executive officer en anglès, terme que fa referència al conseller delegat d'una companyia. Aprofitant el renom que atorga un alt càrrec, hi ha estafadors que simulen ser-ho per obtenir-ne diners. Bàsicament, el seu modus operandi es basa a fer una trucada o enviar un e-mail en què et demanen un pagament vinculat a l'activitat de la companyia amb urgència. Tanmateix, la transferència no va a parar a l'empresa en qüestió, ja que el presumpte CEO no hi té res a veure, sinó a un compte controlat per l'estafador.

Davant aquestes situacions, els Mossos d'Esquadra demanen que es comprovi la fiabilitat del missatge o trucada amb un responsable de l'empresa a la qual s'està suplantant.