Uns excursionistes van trobar ahir dissabte a la tarda les restes d'un possible crani humà a la muntanya de Collserola. Segons ha avançat el TOT Sant Cugat i ha confirmat l'ACN, la troballa es va fer pels voltants de les sis de la tarda en una zona boscosa de molt difícil accés, a tocar de l'antic casino de l'Arrabassada i dins el terme de Sant Cugat del Vallès.

La policia científica dels Mossos d'Esquadra va recollir les despulles –amb l'ajuda de l'ADF Sant Cugat per desbrossar la zona- i va traslladar-les a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) per investigar-les. Es tracta d'un possible crani humà sense mandíbula, que està descartat que sigui recent i que podria tractar-se de l'època de la Guerra Civil.