Una nena de tres anys es troba en estat crític després de caure des d'un cinquè pis a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. La menor va precipitar-se des del número 39 de la via però residia al dúplex del quart pis del número 47-49 del mateix carrer. La nena va desplaçar-se almenys dos edificis des de la terrassa del seu domicili, tot passant per les teulades dels altres blocs adjacents. El recorregut el va fer quan era de nit, i tot era a les fosques.

Es desconeixen les causes sobre com la nena va decidir moure's dos blocs més enllà, per què estava sola i per què va precipitar-se. En el vídeo adjunt en aquesta es pot veure la distància que la menor va recórrer des de casa seva fins a on es va precipitar.