Commoció a Campos del Río (Múrcia) després de la mort a palades i cops d'una gossa i l'agressió a la propietària de l'animal per part d'un veí. Els fets van tenir lloc aquest dimarts al matí, quan la víctima, coneguda en el veïnat, realitzava el rutinari passeig amb la seva gossa, anomenada Lola.

Segons les fonts, el presumpte atacant s'hauria enfadat amb la veïna i amb el seu animal després que el gos orinés en una de les cantonades del seu habitatge. "Ella sempre anava amb la seva botella d'aigua per a netejar l'orina i bosses per a recollir les defecacions. És una veïna exemplar", apunten.

La dona, després de la defunció de la gossa, va haver de ser assistida per una crisi d'ansietat i després va interposar la corresponent denúncia contra el veí, al qual, segons les mateixes fonts, ha tingut diversos problemes tant amb l'Ajuntament com amb nombrosos habitants a causa de la seva insociabilitat.

El propi Ajuntament de la localitat ha decretat un dia de dol oficial i ha emès un comunicat per a condemnar els terribles fets i la seva alcaldessa, María José Pérez, va mostrar la seva "repulsa total" a aquests actes, per la qual cosa espera que el presumpte autor dels fets pagui "la pena màxima".

A més, els veïns han convocat aquesta tarda a partir de les 19.30 hores una concentració al carrer Delícias, al costat de la Via Verda -lloc on va tenir lloc l'homicidi de l'animal- com a mostra de repulsa davant el terrible succés i contra el maltractament animal.