Els estafadors ideen constantment noves fórmules més sofisticades de sostreure diners. Ara, els Mossos d'Esquadra han advertit d'un nou mètode que suplanta dues reconegudes plataformes d'articles de segona mà: Vinted i Wallapop. La primera es fa servir per a la venda de roba, mentre que a la segona, s'hi poden trobar qualsevol classe de productes. Ambdues permeten trobar objectes a preus molt econòmics, ja que generalment han quedat en desús i el venedor vol liquidar-les per obtenir-ne una rendibilitat. Aprofitant el contacte directe amb els venedors que ofereixen ambdues, els ciberdelinqüents les fan servir per obtenir dades bancàries.

Bàsicament, els estafadors contacten amb una persona que hagi posat un anunci i es mostren interessats en el producte en qüestió. Després, insisteixen en què el procés de compra continuï fora del sistema de seguretat de les plataformes, mitjançant aplicacions com poden ser WhatsApp o Telegram, tal com ha apuntat l'Oficina de Seguretat Internauta (OSI). Un cop "traslladats a un altre espai digital", els ciberdelinqüents informen del pagament, segons han advertit els Mossos d'Esquadra. Ho fan enviant a la víctima un enllaç fraudulent del portal de compravenda on suposadament han fet la transacció. És a dir, fan servir una URL que generalment sembla dirigir-te a una web oficial però que realment no ho és. Un cop la víctima hi accedeix, els estafadors demanen que es facilitin les dades bancàries al venedor per finalitzar l'operació i així sostreure els diners. Detectat nou mètode d’estafa suplantant @wallapop i @vinted:

✅ Volen continuar la compra en una altra app de missatgeria

✅ Envien un enllaç fraudulent del portal de compravenda on han fet el pagament

✅ Et demanen que introdueixis dades de la targeta