⚫ Per un accident amb una furgoneta que s'ha incendiat hi ha tallat l'enllaç de l'AP-7 cap a la B-23 al Papiol ➡ BCN



🔴 Hi ha retencions d'11 km a l'AP-7 des de Barberà



🔃 L'alternativa ➡ BCN és l'A-2. S'ha de fer canvi de sentit a la rotonda de Sant Andreu de la Barca pic.twitter.com/JlucwzSPEM