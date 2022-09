Nova alerta per un intent d'estafa a través de missatges al telèfon mòbil. La veritat és que, des que s'iniciés la pandèmia, els ciberdelictes no han deixat de créixer i cada vegada és més difícil no caure en alguns dels paranys amb les quals, diàriament, ens bombardegen els estafadors: correus, SMS i, fins i tot, WhatsApps.

Aquests dies s'està fent molt popular un nou sistema d'engany que afecta els usuaris del Banc Santander. Si ets client de l'entitat, t'envien un missatge al telèfon mòbil dient-te que la teva targeta de crèdit serà inutilitzada en uns dies per canvis en la política de seguretat i et demanen que punxis en un enllaç per a poder evitar-lo.

Els estafadors en línia també solen fer-se passar per bancs i plataformes per confirmar contrasenyes i dades a través d'SMS a causa d'"algun problema amb la targeta". Gràcies a aquesta estafa coneguda com a 'phishing', els delinqüents poden tenir accés total a dades bancàries. Els Mossos d'Esquadra han alertat de l'auge d'aquest mètode per estafar la gent i demanen no entrar en cap enllaç facilitat i, sobretot, no facilitar cap dada personal. En cas de dubte, el cos policial recomana posar-se en contacte amb la teva entitat bancària.