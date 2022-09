Continua el judici a les 10 dones acusades pels fets que van tenir lloc durant la vaga feminista del 8 de març de 2019. Ahir va ser el torn de declarar de les encausades, que van ser les últimes en fer-ho. Així, avui només faltarà que es desenvolupin les conclusions del judici i les paraules finals abans que quedi vist per sentència.

La fiscalia, que és l’única acusació, demana 19 anys i mig de presó i 23.000 euros de multa entre totes les acusades per delictes de danys, desordre públic i atemptat a l’autoritat en tres incidents que van tenir lloc durant la vaga feminista de l’any 2019 a Santpedor i Manresa. La defensa, per altra banda, en demana l’absolució.

L’advocada de les encausades, Eva Pous, considera que aquest judici i les penes que es demanen volen actuar com a «efecte dissuasiu» perquè «ens volen callades i que no ens mobilitzem». A més, la lletrada afegeix que aquest és un procediment «sense precedents» al Bages i al Moianès per la quantitat de dones acusades i per les penes que es demanen per uns fets que van tenir lloc en el marc d’una vaga general i en un ambient reivindicatiu.

El grup de suport «Hi érem totes» torna a organitzar una concentració de suport avui davant dels jutjats de Manresa.