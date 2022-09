Els afectats per l'incendi del carrer Súria no podran tornar a casa abans d'una setmana

Els veïns del número 16 del carrer Súria de Manresa, afectat per un incendi dimarts passat, no podran tornar a casa almenys fins d'aquí a una setmana, segons han explicat alguns dels afectats a aquest diari. A l'edifici, de sis plantes, hi ha dotze immobles en total i un comerç a la planta baixa, una botiga d'alimentació, que tampoc sap quan podrà reobrir.

L'incendi va començar cap a 2/4 de 7 de la tarda al quadre elèctric de l'edifici, que va quedar completament calcinat. Bombers no ha fet públic la naturalesa del foc i, tot i que la infraestructura no està afectada, els veïns no poden tornar perquè no tenen ni llum ni gas.

Les famílies, que sí que poden accedir als habitatges per recollir algunes pertinences, esperen poder-hi tornar a viure, almenys, la setmana vinent, i estan pendents de les companyies responsables dels subministraments. L'aparell elèctric està, ara mateix, inservible. L'escala, a més, ha quedat totalment negra per les flames i el fum, i al replà on hi havia l'aparell, és ple de runa i cendra que dificulten el pas cap a la resta de plantes.

Una de les famílies afectades són refugiats ucraïnesos que havien estat allotjats a Manresa per la Fundació Santa Clara, llogatera d'un pis en aquest bloc. Gabriel Prat, president de la fundació, explica que "la família està reallotjada tant al convent com a la residència Rosa Oriol, almenys, fins a la setmana que ve, quan puguin tornar a casa seva".

"Les explosions del quadre elèctric semblaven bombes"

Des de Serveis Socials de l'Ajuntament es va oferir habitatge per a les famílies dels pisos afectats, però totes elles van decidir marxar a passar aquests dies a cases de familiars, amics o coneguts. Aquest és el cas de la parella del 2n 1a: "Ara estem vivint a casa de la meva germana, hem vingut a veure el pis i agafar quatre coses. Sabem que els altres veïns han fet el mateix", han relatat a Regió7. El seu pis ha estat l'únic afectat per les flames. "Vaig avisar a tots els veïns que sortissin de casa i amb els nervis i les presses vaig deixar-me oberta la porta de casa. El pis ara fa pena, tot està negre pel fum i les explosions", explica la dona de l'immoble, que també diu que, durant el foc, les explosions del quadre elèctric semblaven 'bombes'.

Als baixos de l'edifici hi ha una botiga d'alimentació que en un cartell informa als clients que estan tancats per un problema elèctric i no saben quan podran tornar a obrir. Un dels treballadors, que treia caixes de fruita i les carregava a una furgoneta explicava que "ningú ens ha dit res sobre quan podrem tornar a obrir".