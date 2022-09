La fiscalia manté la pena de 19 anys i mig de presó i més de 23.000 euros de multa per a les deu encausades per la vaga del 8-M de 2019 al Bages. El judici va començar dimarts al Penal 2 de Manresa i aquest dijous ha quedat vist per a sentència. Per la seva banda, les dues advocades defensores de les deu noies han demanat la seva absolució. Les lletrades han criticat el "poc rigor" del ministeri fiscal i han denunciat que s'han vulnerat "drets fonamentals" de les encausades. La fiscalia, que és l'única acusació, ha mantingut la petició pels delictes de danys, desordre públic i atemptat a l'autoritat per tres incidents que van tenir lloc durant la vaga feminista de l'any 2019 a Santpedor i Manresa.

El judici a les deu dones acusades pels fets que van tenir lloc durant la vaga feminista del 8 de març de 2019 ha arribat al seu punt i final aquest dijous amb la lectura de les conclusions de totes les parts, malgrat que la fiscalia ha renunciat al seu ús de paraula i ha elevat a definitiu el seu escrit d'acusació. De fet, el ministeri fiscal era l'única acusació en el cas i ha ratificat la demanda de 19 anys i mig de presó i 23.000 euros de multa entre totes les acusades pels delictes de danys, desordres públics i atemptats a l'autoritat. De la seva banda, les advocades defensores de les acusades han demanat la lliure absolució de les joves però, en cas que s'acabi dictant sentència condemnatòria, que s'apliqui l'atenuant de dilacions indegudes. "Entenem que ha passat molt de temps des del 2019 i que hi ha hagut una inactivitat volguda i promoguda pel ministeri fiscal", ha lamentat l'advocada Eva Pous, d'Alerta Solidària, que ha afegit: "En cas que hi hagués condemna creiem que s'hauria d'aplicar una disminució de la pena". Malgrat tot, les lletrades s'han mostrat convençudes que les seves defensades quedaran absoltes i han criticat durament el paper de la fiscalia. Consideren que el seu escrit d'acusació és "desorbitat", que s'ha "extralimitat" i que els fets que atribueix a les encausades "ni tant sols es recullen en la interlocutòria de processament". Per tot plegat, consideren que s'han vulnerat "drets fonamentals" de les noies i consideren "inaudita" l'actuació del ministeri fiscal. Pous ha dit que l'actuació de fiscalia és "molt greu" i considera que "no hi ha cap element que sostingui la seva acusació". En aquest sentit, les lletrades consideren que el que s'ha volgut fer amb aquest judici és intentar "criminalitzar" el moviment feminista i "desmobilitzar" la població. En aquest sentit, Pous ha dit que es tracta d'un "sistema molt pervers" perquè "moltes vegades les acusades acaben acceptant fets que són falsos pel simple fet de la por i el temor i això no és just i no hauria de passar en un pretès estat democràtic". Per contra, ha celebrat que les deu encausades no hagin "claudicat". Una pena conjunta de 19 anys i mig de presó i més de 23.000 euros de multa Els fets que s'han jutjat des d'aquest dimarts i fins dijous a Manresa van tenir lloc durant les protestes del 8-M de 2019 al Bages. El primer de tots va passar a quarts de sis de la matinada a la carretera BV-4511, a Santpedor. Segons el relat de la fiscalia, tres de les encausades, juntament amb més persones "no identificades", i amb la voluntat d'atemptar contra "la pau pública" van tallar la carretera amb palets de fusta i van cremar pneumàtics. Hores més tard, i segons el relat de la fiscalia, quatre d'elles "amb un nombrós grup de persones no identificades" van fer pintades a l'exterior de l'edifici de la Fundació Universitària del Bages (FUB). Una d'elles, afegeix, duia un altaveu mentre cridava consignes contra la policia. Posteriorment es van desplaçar al supermercat Mercadona "increpant al personal i llençant a terra 50 caixes de maduixes". A totes quatre les acusa d'un delicte de desordres i danys. Demana per a cadascuna d'elles 18 mesos de presó i 3.240 euros de multa. El darrer dels incidents s'hauria produït al vespre, en el marc d'una manifestació a Manresa que va aplegar més de 5.000 persones. Segons la fiscalia, cinc persones encaputxades van llançar pots de fum, ous, pintura i llaunes contra els Mossos que protegien la comissaria de la Policia Nacional, els cotxes i la façana de l'edifici. La policia va identificar tres persones i les acusa de desordres, atemptat contra els agents i danys. Demana per a cadascuna tres anys de presó i una multa de 3.240 euros. També, en concepte de responsabilitat civil, 359 euros pels desperfectes causats en l'uniforme d'un dels mossos.