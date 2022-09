El judici a les encausades del 8M finalitza i la fiscalia manté l'acusació de més de 19 anys de presó

Avui ha tingut lloc l'últim dia del judici a les 10 encausades per una sèrie d'incidents que van tenir lloc durant la vaga del 8 de març del 2019 a Santpedor i Manresa. Després d'escoltar tots els testimonis i a les mateixes acusades, la fiscalia ha decidit mantenir les penes de 19 anys i mig de presó i més de 23.000 euros de multa per delictes de desordres públics, danys i atemptat a l'autoritat. La defensa esperava que es retirés l'acusació ja que considera que durant el procés s'han vulnerat drets fonamentals de les acusades en alguns tràmits i perquè creu que els fets de les que s'acusa a les 10 dones no queden justificats per part de la fiscalia i que, fins i tot, els hauria exagerat.

Aquest matí s'han dut a terme les conclusions de les dues parts. La fiscalia, que era l'única acusació, simplement ha mantingut ferma la seva acusació però no ha justificat en cap moment el seu contingut. Per altra banda, la defensa ha demanat la lliure absolució de les 10 dones del Bages i Moianès. Les dues advocades de la defensa s'han mostrat sorpreses pel fet que la fiscalia no hagi justificat la seva acusació. Una de les advocades, Eva Pous, assegurava que no recorda haver-ho viscut mai en un judici. "És inaudit i no entenem com es manté l'acusació", ha dit.

Les lletrades de la defensa han apuntat que l'escrit d'acusació "va més enllà dels fets" i que la fiscalia "l'omple de contingut" que no apareix en els atestats policials i que no durant el judici no ha quedat acreditat pels testimonis que hi han participat. Paral·lelament, asseguren que no s'hauria d'haver arribat al judici ja que els detalls o la informació que apareixia en la interlocutòria de processament són poc clars i en cap cas acrediten quins fets se li imputen a cada una de les acusades. En relació amb el procés judicial critiquen que s'acusa a les 10 encausades per uns delictes superiors dels que se les va informar quan van prestar declaració quan ja eren investigades i no entenen el canvi de la gravetat dels delictes quan no s'havien descobert més indicis.

Sobre la gravetat de les penes, la defensa assegura que la fiscalia fins i tot s'ha equivocat en la tipificació del delicte de danys. Les advocades han explicat que si els fets no impliquen un perjudici superior a 400 euros, com ha quedat acreditat durant el procés judicial, en cap cas es pot acusar d'un delicte greu de danys i que, en tot cas, seria lleu i comportaria penes de multa. Finalment han manifestat que aquests fets van tenir lloc en un context de vaga general i que les acusades estaven exercint el seu dret a la llibertat d'expressió i a la manifestació.

"No entenem com es va formular acusació, de fet tot el procediment ha estat un despropòsit", ha assegurat l'advocada de la defensa, Eva Pous, després del judici. "És una vergonya que es persegueixi per part dels cossos policials a les persones que es mobilitzen per defensar els nostres drets com a societat i que el sistema judicial ho empari", ha afegit. Pous ha criticat el paper de la fiscalia, de qui ha dit que "hauria d'haver mostrat una mica d'interès. No s’han modificat ni aquelles coses que amb el codi penal a la mà no són correctes".

Tot i que demanen la lliure absolució, han reclamat que en el cas que hi hagués condemna s'apliqui un atenuant per dilacions indegudes no qualificades ja que "entenem que ha passat molt temps i que hi ha hagut una inactivitat volguda i promoguda per part del ministeri fiscal. El pas del temps és una condemna avançada per les encausades", ha aclarit.

A l'espera de la sentència, cal recordar que les encausades van rebutjar un possible acord amb la fiscalia el 9 de novembre perquè això "feia acceptar que exercir el dret a vaga i denunciar algunes de les empreses i institucions que perpetuen la subordinació de les dones mereix un càstig».

Per la seva banda, la portaveu del grup de suport "Hi érem totes", ha assegurat que amb aquest procés "s’ha evidenciat que l’únic que busquen és fer-nos por, però no ho han aconseguit".