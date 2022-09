La nena de tres anys que va caure aquest dilluns a la nit d’un cinquè pis a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa segueix en estat crític, segons va poder saber ahir a la tarda Regió7.

La menor va ser atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en un primer moment, que va traslladar-la a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on van fer les primeres pràctiques per estabilitzar-la. Més tard, va ser traslladada a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on continua en estat crític.