Els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Local d'Igualada van detenir el dia 10 de setembre un home, de 19 anys, i dos menors d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a un domicili, en grau de temptativa.

Pels volts de les dues de la matinada del mateix dia, els Mossos van rebre l'avís d'un robatori en una casa d'Igualada. Segons uns testimonis, tres joves estaven intentant esbotzar la porta d'una casa del carrer Bruc. Quan els van sorprendre, aquests van marxar corrent i dos ciutadans, que havien presenciat els fets, van sortir darrera d'ells.

Una patrulla de mossos va anar al lloc dels fets, on van comprovar que la porta de la casa estava forçada però que no havien pogut accedir a l'interior. Per altra banda, diverses dotacions juntament amb Policia Local d'Igualada van començar a buscar els autors dels fets.

Minuts després dos homes van alertar que tenien retingut a un dels presumptes autors a l'avinguda Barcelona. Paral·lelament, la Policia Local d'Igualada va localitzat els altres dos joves al carrer Lleida.

El detingut major d'edat va passar el dia 10 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada. Els menors seran citats properament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Barcelona.