Un jutjat de Barcelona està investigant per presumpte frau a Hisenda per un import d’uns 600.000 euros l’amic íntim mexicà de Joan Carles I, Allen Sanginés-Krause, com a col·laborador, i un dels metges del rei emèrit, el facultatiu Manuel Sánchez Sánchez, com a autor directe, segons ha publicat El Periódico. Les indagacions neixen de la querella presentada per la fiscalia contra ells i la dona del segon per, suposadament, simular l’ampliació de capital de la societat que gestiona el centre d’aquest metge, la Clínica DeSánchez, situada a la zona alta de la capital catalana. Aquest diari va intentar divendres sense èxit contactar amb el metge, tot i que les fonts jurídiques consultades asseguren que, en la declaració davant el jutge com a investigat, aquest metge va rebutjar les imputacions i va defensar que l’operació era correcta. Pots consultar la informació sencera en aquest article d'El Periódico.

Sánchez va passar anys en l’anonimat mediàtic fins que es va fer públic que és un dels metges de confiança del rei emèrit. És un els especialistes més reconeguts i pioners de la medicina preventiva i de longevitat saludable. Abans de muntar la seva clínica, cap a l’any 2000, va començar a tenir relació amb Joan Carles I quan treballava a la Clínica Planas de Barcelona com a cap del departament de dietètica i nutrició. Eren habituals les anades i vingudes del llavors cap de l’Estat per sotmetre’s a tractaments.