L’home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa el 2018 ha al·legat aquest dilluns a l’acte de judici oral que, malgrat que veia a la seva esposa deteriorar-se, no va avisar al metge perquè ella no volia. L’home ha relatat al tribunal del jurat que la seva dona i ell es van “abandonar”, que el pis se’ls va omplir de brutícia i de mala olor i que, per vergonya, la seva dona no volia que ningú accedís a l’habitatge per ajudar-la tot i que el seu estat de salut empitjorava i no podia ni aixecar-se del llit.

L’acusat ha afegit que l’alimentava tres cops al dia. L’assistenta social que els va atendre sis mesos abans de la mort de la dona ha confirmat que ella no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que la seva dona li ordenava.