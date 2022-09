Desallotgen el bloc ocupat del número 29 del carrer Sobrerroca de Manresa

Mossos, Policia Nacional i Policia Local de Manresa han desallotjat aquest dimarts el número 29 del carrer Sobrerroca, un bloc que és buit des de fa temps, però que estava ocupat. L'operació, que ha començat a les 10 del matí, ha retirat de l'immoble a unes 15 persones.

Es tracta d'un bloc de quatre pisos problemàtic, on en els darrers mesos hi ha hagut incidents. De fet, el 27 d'agost va haver-hi un incendi de poca importància en una habitació amb molt material. Segons va explicar a Regió7 un veí del carrer Sobrerroca, els inquilins són conflictius i sovint hi ha problemes.

El 5 de desembre passat ja hi va haver un incendi al mateix immoble en què quatre persones van resultar ferides lleus per inhalació de fum. L'incendi es va produir a la matinada en un pis de l'edifici. Els Bombers van rebre l'avís a les 2 i 11 minuts i van activar tres dotacions que van treballar durant dues hores per extingir el foc, que va cremar parcialment l'habitatge. Tres dels quatre afectats van ser evacuats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Per altra banda, l'octubre de l'any passat hi va haver un apunyalament i el 2018 hi va haver un incendi a la matinada que va obligar a atendre quatre persones. Es tracta d'un edifici que s'ha anat ocupant i desocupant temporalment i que, tal com es veu, és una font de problemes.