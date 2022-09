Dos joves, de 16 i de 24 anys, van ser detinguts durant la matinada d'aquest dimarts per intentar robar a dos establiments d'autorentat de vehicles a Manresa i Sant Fruitós de Bages. Els presumptes autors van generar desperfectes a les instal·lacions.

Cap a les 2 de la matinada de dimarts els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que que hi havia dos joves intentant forçar la porta d'una caseta on hi ha les instal·lacions d'un autorentat de la carretera circumval·lació de Manresa. En arribar al lloc, els agents veuen que no hi ha ningú però que la porta de la caseta ha estat forçada. Llavors els agents inicien una recerca en direcció cap a un altre autorentat que hi ha a uns 500 metres, a Sant Fruitós de Bages. Al arribar observen a dos joves al costat de la màquina on es posen els diners de l'autorentat i aquests, en veure els agents, marxen corrents del lloc.

Finalment els Mossos van poder aturar als dos joves. El de 26 anys va ser detingut al carrer Aneto i en l'escorcoll se li va trobar un tornavís i una escarpa. L'altre, de 24 anys, va ser detingut al carrer Collserola i se li va trobar una navalla i monedes d'euro.