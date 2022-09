Un turista de 55 anys ha mort després de precipitar-se aquest migdia de manera fortuïta després d'una ensopegada des d'un penya-segat al far de la Mola a Formentera, segons ha informat el servei d'emergències.

L'home es trobava amb el seu marit i uns amics, quan pel que sembla ha relliscat i ha caigut des d'una altura de 120 metres. El succés ha tingut lloc a les 13.15 hores, quan el servei d'emergències ha rebut una trucada que alertava que un home s'havia precipitat per les roques al far de la Mola.

Com que no es veia la víctima des de la zona on ha passat el succés, s'ha precisat de l'ajuda de drons i de motos d'aigua per realitzar la cerca.

Finalment, ha estat l'helicòpter de la Guàrdia Civil el que ha trobat a l'home ja mort en unes roques. Emergències ha activat el servei de psicòleg per atendre els familiars que es trobaven en el lloc dels fets.

L'helicòpter de la Guàrdia Civil ha recuperat a les 17 hores les restes mortals de la víctima. Els Bombers han ajudat a recuperar el cos, que ha estat traslladat a l'heliport de Formentera i posteriorment al tanatori.