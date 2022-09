Una antiga víctima del pederasta de Sant Vicenç: «Sabia que tornaria a fer-ho»

La notícia que Carles Sallés, un home condemnat per pederàstia el 2016, ha tornat a reincidir mentre estava en llibertat condicional ha indignat les famílies de les sis nenes de qui ha abusat sexualment aquest estiu a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet i ha inquietat psicòlegs i responsables dels serveis penitenciaris de la Generalitat. Però no ha sigut cap sorpresa per als que el van patir fa una dècada a Terrassa. Com el Roger –nom fals per protegir la seva identitat–, un jove que ara té 20 anys i que ha contactat amb El Periódico, del mateix grup que Regió7, per revelar què va passar al Club Deportiu Terrassa Hockey.

«Sabia que Sallés ho tornaria a fer», lamenta el Roger, mentre torna a les instal·lacions del club on van ocórrer uns fets que van marcar la seva infància, i la d’altres companys d’equip, quan tenien entre 8 i 10 anys. La piscina era el lloc més freqüent, recorda, i indica que una part de la superfície es reservava amb uns suros per als més petits i que era en aquest espai on els esperava Sallés. «A l’aigua, venia, t’agafava i et tirava. Després et feia pessigolles i t’acabava posant la mà per dins –del banyador–», relata el Roger, descrivint uns abusos que Sallés ha repetit exactament de la mateixa manera a Sant Vicenç de Castellet aquestes últimes setmanes. Segons van relatar els pares de les sis nenes, d’entre 7 i 9 anys, atacades en aquesta segona etapa, Sallés acudia cada dia a la piscina municipal de Sant Vicenç, s’asseia al costat de la seva motxilla i, sense desplegar la tovallola, esperava en un racó. Quan els pares es despistaven, es llançava a l’aigua i assetjava les menors: les manipulava per abusar-ne mentre fingia que jugava o les amenaçava assegurant-los que les ofegaria si demanaven ajuda.

Sallés va acabar sent condemnat a 7,5 anys de presó per abusar sexualment de quatre menors del club. Però les seves víctimes en van ser moltes més. «Entre les imatges trobades pels Mossos apareixien més nens, però les seves famílies no el van voler denunciar», lamenta el Roger, que afegeix que també el club els va girar l’esquena quan els seus pares, i els dels altres nois denunciants, van donar la veu d’alarma. «Sallés era una persona molt coneguda al club, el seu oncle fins i tot havia presidit l’entitat», remarca. «Sí que hi va haver algunes famílies que ens van ajudar, però la gent de l’entorn del club ens va deixar sols, desprotegits».

El Roger descriu Sallés com un personatge de dues cares. «Podia passar d’esbroncar-te a asseure’t a la seva falda i fer-te pessigolles per acabar ficant la mà per dins de la roba interior». Carles Sallés ha tornat a ingressar a la presó arrel dels fets de Sant Vicenç de Castellet.