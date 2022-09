El jurat popular ha de decidir si absol l’acusat de deixar morir la seva dona

Ahir es van dur a terme les conclusions del judici a l’home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa l’any 2018 i ara és el torn del jurat popular, que haurà de decidir si absol a l’acusat o si el declara culpable. Es preveu que el jurat emeti el seu veredicte avui i després el magistrat haurà de fer la sentència d’acord amb el veredicte.

El manresà, que respon a les inicials L. F. C., s’enfronta a una acusació de 13 anys de presó i cinc anys de llibertat vigilada. En un principi la fiscalia proposava una alternativa de cinc anys de presó per un delicte d’homicidi per imprudència greu, però finalment va retirar aquesta acusació a última hora deixant només en vigor l’acusació d’homicidi i la petició de 13 anys de presó.

La defensa de l’acusat va lamentar la decisió de la fiscalia i es va preguntar quin motiu tenia l’acusat per deixar morir a la seva dona per considerar-ho com a un homicidi intencionat. En aquest sentit, l’advocat va insistir en que l’home no era conscient de l’estat de la seva dona ni de la conseqüència que tenien els seus actes. A més, també es va qüestionar el paper dels Serveis Socials de Manresa, de qui va apuntar que eren coneixedors de l’estat del matrimoni i de l’estat del pis on vivien des de mesos abans de la seva mort. La fiscalia, per la seva banda, assegura que l’acusat tenia el deure i la capacitat d’actuar i no ho va fer, per això manté l’acusació d’homicidi.

La dona va morir el 15 de desembre de 2018 per un xoc sèptic. Patia de problemes respiratoris i de circulació, així com obesitat, que li impedien poder-se aixecar del llit de casa seva, on va estar durant tres mesos. En el moment de la seva mort tenia diverses llagues al cos i, en algunes, fins i tot se li veia l’os. També presentava larves i tenia roba enganxada a les parts íntimes degut a la manca d’higiene. L’acusat va apuntar que la dona no volia que avisés el metge. De fet, dos testimonis van apuntar a que ella era autoritària i que ell era submís a ella. «Ella portava la iniciativa i ell callava. Feia el que li deia la Susana. Si ella deia que sí, ell assentia. Si ella deia que no, negava», va explicar l’assistenta social que els va tractar.