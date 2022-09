El jurat popular declara innocent l'home acusat de deixar morir la seva dona

El manresà acusat de deixar morir la seva dona a Manresa l'any 2018 ha estat declarat innocent pel jurat popular. Aquest matí s’ha fet a l’Audiència de Barcelona la lectura del veredicte del jurat popular per aquest cas, que ha estat de no culpable del delicte d'homicidi per 2 vots a favor i 7 en contra de la seva culpabilitat. D’acord amb aquest veredicte, el magistrat president del jurat ha emès sentència absolutòria.

La fiscalia demanava 13 anys de presó per homicidi a l'home ja que considerava que l'acusat tenia el deure i la capacitat d’actuar i no ho va fer. En un principi proposava l'alternativa de cinc anys de presó per un delicte d’homicidi per imprudència greu i omissió del delicte de socors, però a última hora va retirar aquesta acusació deixant només la d'homicidi. Això va fer que el jurat popular hagués de decidir-se entre declarar-lo culpable d'homicidi o innocent, sense punt mig.

La dona va morir el 15 de desembre de 2018 per un xoc sèptic provocat per la infecció de diverses llagues i ferides que tenia al cos. Patia de problemes respiratoris i de circulació, així com obesitat, que li impedien poder-se aixecar del llit de casa seva, on va estar estirada durant tres mesos. Degut a la seva inacció i a l'estat d'insalubritat que hi havia al pis, el seu estat de salut va anar empitjorant fins al punt de morir.

En el moment de la seva mort tenia diverses llagues al cos i, en algunes, fins i tot se li veia l’os, segons van confirmar alguns testimonis durant el judici. El seu estat era tant dolent que fins i tot presentava larves i tenia roba enganxada a les parts íntimes degut a la manca d’higiene.

Un dels motius que haurien convençut als membres del jurat popular és que l’acusat va apuntar durant el judici que la dona no volia que avisés el metge perquè assegurava que ella ho era i que no feia falta. De fet, dos testimonis van apuntar a que ella era autoritària i que ell era submís a ella.