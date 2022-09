Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dimecres una plantació de marihuana en una zona boscosa a la Serra de Collbàs, a Carme. L'operació s'ha saldat amb un detingut i amb 1.936 plantes comissades, que podrien arribar a generar 560 quilograms de marihuana, valorada en 3.304.590 d'euros.

Arran d'una investigació, els Mossos van detectar un possible cultiu a finals del mes d'agost. Després d'unes primeres investigacions, els agents van constatar que els autors dels fets haurien desbrossat i aplanat dues zones de bosc de difícil accés per instal·lar-hi un cultiu extens de marihuana. A més a més, hi havien construït una caseta d'obra amb plaques solars fotovoltaiques al sostre i un dipòsit d'aigua.

No va ser fins al 14 de setembre que es va dur a terme un dispositiu per intentar localitzar els responsables de la plantació. Hi van participar agents de la unitat d'investigació i de seguretat ciutadana d'igualada així com agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius.

En arribar a la zona boscosa, els agents localitzar 1.936 plantes de marihuana distribuïdes en els dos camps de cultiu. Per altra banda, s'havien netejat i tallat un número considerable d'arbres i el sotabosc per crear els camps de cultiu.

Per aquest motiu, Mossos va detenir un home que s'encarregava del cultiu i que vivia en una caravana just al costat de la plantació, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. En total, Mossos preveu que les plantes localitzades podrien arribar a generar 560 quilograms de marihuana, valorada en 3.304.590 d'euros.

Pel que fa al detingut, ha passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia d'Igualada.