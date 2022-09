Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han informat que s'ha cremat el garatge d'un edifici de tres plantes al carrer de l'Arquitecte Gaudi d'Olesa de Montserrat. L'avís s'ha rebut a les 7 hores i 55 minuts d'aquest dissabte al matí i un cotxe s'ha vist afectat per les flames. Arran de l'incident s'han confinat set veïns al terrat, que han pogut tornar a casa seva un cop els efectius han apagat el foc. S'hi han desplaçat vuit dotacions i no hi hagut cap ferit.

Un altre incendi en un bloc de quatre pisos a Igualada ha cremat una habitació exterior, en aquest cas al carrer de Sant Magí amb el del Doctor Joan Lladó del municipi. L'avís s'ha rebut a les 10 hores i 10 minuts d'aquest dissabte al matí i s'hi han desplaçat sis dotacions dels bombers, que han ajudat als veïns a passar a l'edifici del costat a través del pati. Tampoc s'ha hagut de lamentar cap ferit i el foc s'ha donat per extingit al cap de mitja hora.