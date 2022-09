Una senyora de 68 anys va ser evacuada ahir al vespre per una forta caiguda en una zona situada entre el complex esportiu Les Planes i el mirador del Coll de les Espases, al terme municipal d'Olesa de Montserrat. L'avís es va rebre a les 21 hores i 15 minuts i s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, ja que la dona es trobava en una zona no accessible per l'ambulància.

Posteriorment, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) la va traslladar a l'hospital per una lesió greu a la cama.