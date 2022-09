La dona morta al Pedraforca era una francesa veïna de Barcelona

La dona que aquest diumenge va perdre la via al patir un accident al Pedraforca era una veïna de Barcelona de nacionalitat francesa, segons han confirmat fonts consultades per Regió7. La sortida la va fer amb un grup format per tres persones més, que haurien quedat per fer l’excursió, i que tenien molt poca o gens de relació entre ells abans de la sortida. Segons les mateixes fonts, tampoc s’haurien localitzat familiars de la víctima a la capital catalana i es va contactar amb el consulat francès.

Pel que fa a l’accident, segons van informar fonts dels bombers, la dona es va precipitar per un barranc al camí del Coll del Verdet, al terme municipal de Saldes. El grup estava seguint la ruta del Coll de Verdet per pujar al Pedraforca. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís de l’accident a les 10:57h. Es va activar un helicòpter del GRAE i metges del SEM que van arribar al lloc a les 11:27h però ja no van poder fer res per la vida de la dona. Els acompanyants van ser traslladats al Parc de bombers de Guardiola de Berguedà on van rebre suport psicològic. El cos de la dona va ser rescatat mitjançant un gruatge i el van transportar fins al camp de futbol de Saldes on l’esperava la comitiva judicial. Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació de l’accident.