La policia investiga l’encastament d’un vehicle a la botiga del Serra Claret del carrer Àngel Guimerà de Manresa. L’encastament ha tingut lloc cap a les tres de la matinada d’aquest dilluns. Segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra, un testimoni dels fets ha alertat de l’encastament i els lladres haurien fugit, amb el mateix vehicle, abans de poder accedir a l’interior de la botiga. Segons explicava Natàlia Giménez, una de les dependentes de l'establiment els lladres només han pogut emportar-se alguns objectes que tenien a l'aparador.

Ella mateixa explica que els lladres no han accedit a l'interior de l'establiment perquè un cop passat l'aparador hi ha una porta metàl·lica. Aquesta porta la van instal·lar després que el passat mes d'abril l'establiment patís un altre robatori per encastament. En aquella ocasió, també de matinada, van encastar un vehicle a l'entrada de l'establiment. En aquella ocasió, segons explica Giménez, els lladres si que van aconseguir accedir a la botiga i es van emportar una gran quantitat de gènera. Arran d'aquest robatori és quan a la botiga van decidir instal·lar la porta que ara ha impedit que els lladres poguessin accedir a l'interior.

Un altre precedent, també a Serra Claret a Manresa va ser la matinada del 24 d'octubre del 2020 quan van encastar un vehicle a l'aparador de la botiga de Serra Claret, encara que en aquella ocasió va ser la del carrer del Born. Com aquesta passada matinada, els lladres no van acosneguir entrar a l'establiment i van fugir.