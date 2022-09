El 60% dels conductors de patinet elèctric admet que circula més ràpid del permès, segons el 2n Baròmetre RACC de la mobilitat en patinet, que destaca que el 75% ha anat algun cop per la vorera tot i saber que està prohibit. Tres de cada deu usuaris utilitzen la vorera habitualment i també tres de cada deu declaren no conèixer la normativa de circulació, malgrat que és una dada que millora respecte a l’estudi de l’any passat. D’altra banda, el baròmetre conclou que el 90% dels usuaris critica que no hi hagi cap servei de patinets compartits com els de bicis o motos. A més, el 16% afirma tenir el patinet trucat per anar més ràpid, segons va apuntar ahir la cap d’estudis de mobilitat del RACC, Alba Rey, en la presentació del baròmetre.

Rey va assegurar que l’augment d’ús de vehicles de mobilitat personal (VMP) ha anat acompanyat d’un major volum d’accidents, en què el 10% dels incidents tenien VMP en una de les parts, tot i que la majoria sense gravetat. Tres de cada quatre persones tenen entre 16 i 35 anys i no coneixen les normes de circulació del patinet, tot i que el 40% afirma que l’utilitzen des de fa més de dos anys. A més a més, el 30% dels usuaris són novells, una dada que indica que «és una mobilitat que està agradant i creixerà en els pròxims anys, sobretot en desplaçaments curts d’àmbit urbà», va voler subratllar Alba Rey.