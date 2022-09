Un brot de gastroenteritis a la Cova de Manresa afecta 34 persones

Un total de 34 persones, cinc de les quals han estat ingressades, han resultat afectades per un brot de gastroenteritis a la Cova de Sant Ignasi de Manresa. Els primers casos d’aquesta possible intoxicació alimentària es van notificar a l’Agència de Salut Pública el passat 16 de setembre i aquest dimecres dues persones encara continuaven ingressades a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Segons han confirmat fonts del CatSalut, el brot de gastroenteritis ha afectat un total de 34 persones, de les quals la meitat han requerit atenció mèdica. A més a més, d’aquestes persones que van ser ateses per professionals sanitaris, cinc presentaven símptomes de deshidratació i van ser derivades a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa on van ser ingressades. D’aquests, tres ja han rebut l’alta i dos continuaven hospitalitzats aquest dimecres. Tot i això, segons ha assegurat el CatSalut, tots els afectats presentaven símptomes lleus i evolucionen favorablement.

Dels afectats, set són persones que resideixen de forma permanent a la Cova de Sant Ignasi mentre que els 27 restants són persones que estaven allotjades a l’equipament on feien un recés espiritual. La mitjana d’edat dels afectats per aquest brot és de 69 anys. Tot i això, no totes les persones que estaven allotjades a la Cova han resultat afectades per aquesta intoxicació alimentària.

Les mateixes fonts han detallat que l’Agència de Salut Pública de la Catalunya Central va tenir constància dels primers casos d’una possible intoxicació alimentària entre persones allotjades a la Cova de Manresa el passat 16 de setembre. Arran de la notificació del brot de gastroenteritis va obrir una investigació per determinar les causes i a més a més, de forma preventiva, es va desallotjar l’equipament amb l’excepció de les persones que hi resideixen de forma permanent. Es treballa amb la hipòtesi que el brot de gastroenteritis estigués provocat per una toxiinfecció alimentària que podria estar provocada per l’ús d’aparells contaminats en la manipulació d’aliments per a l’elaboració del menú. Per tal de poder establir quina ha estat la intoxicació, s’han realitzat entrevistes entre els afectats i també s’està a l’espera del resultat de l’anàlisi de diferents mostres. Aquest dimecres, la Cova no ha atès la petició de Regió7 sobre el cas.