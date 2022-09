Isabel del Castillo va sortir de casa (a Navalcarnero, Madrid) el divendres 19 d'agost. Venia d'un viatge a Grècia amb la cunyada i el marit. Va aprofitar una distracció, mentre ell era al bany. Tenia 57 anys i des d'en feia dos li havien diagnosticat Alzheimer. Tot esperant la confirmació de l'anàlisi d'ADN, tot sembla indicar que el cos trobat aquest dimarts, 20 de setembre, és el seu. Durant un mes, familiars i voluntaris van buscar-la sense parar.

José Álvarez, de 71 anys. Un dispositiu policial rastrejava fa uns dies Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Diagnosticat d'Alzheimer, el 16 de setembre passat era en un centre de salut, va entrar a lavabo i quan la seva dona va anar-lo a buscar perquè tardava molt, ell ja no hi era. Un veí va dir que l'havia vist sortir, anava despistat, desorientat. Després de quatre dies de batudes continues, aquest dimarts, 20 de setembre, també es va trobar el seu cos sense vida a prop d'un rierol.

I un tercer exemple, el d'Adelina Meiriño. Té 81 anys, va sortir de casa a Sant Just Desvern (Barcelona) el 6 de març passat. L'alerta es va activar immediatament. Se'n va anar sola i no va tornar. També té Alzheimer diagnosticat. Han passat sis mesos des que va arrencar la cerca i, ara per ara, ningú l'ha trobat.

Isabel, José i Adelina no són casos aïllats. La llista és llarga. Cada any desapareixen a Espanya desenes de persones grans. En la majoria dels casos, pateixen malalties neurodegeneratives o deteriorament cognitiu. Episodis de demència, Alzheimer, que facilita que es desorientin i no siguin capaços de tornar al seu domicili. Helicòpters, voluntaris, investigadors, familiars, experts participen en la recerca, però no els troben.

El 2021 es van denunciar 905 desaparicions de persones més grans de 65 anys, pràcticament tots amb aquest perfil: Alzheimer, demència o deteriorament cognitiu. Segons l'informe publicat pel Centre Nacional de Desapareguts (CNDES) del Ministeri de l'Interior, del total del registre, 424 segueixen sense ser localitzats. Desaparicions, totes, que es consideren de risc extrem, ja que són persones vulnerables.

Aquest 21 de setembre és el Dia Mundial de l'Alzheimer. A Espanya hi viuen 1,2 milions de persones amb demència, una xifra que es preveu que es tripliqui el 2050 quan s'estima que 3,6 milions d'espanyols patiran la malaltia. Adelina, Josefa, Llúcia, Maria, Abdon... Van sortir desorientats. No van tornar. No ho poden. No saben com fer-ho. Les seves famílies busquen i clamen, preguen que el seu cas no quedin en l'oblit (el principal culpable de tot plegat).