El túnel de Tresponts, a la carretera C-14, continua tallat aquest dijous després de l'afectació que es va produir aquest dimecres en un dels vuit ventiladors de l'interior de la galeria principal. Diversos operaris han revisat l'aparell per analitzar-ne els motius de la incidència, a més de dur a terme tasques de control i seguiment de l'avaria. Mentre, el trànsit d'una zona compresa entre l'encreuament de Montant de Tost, a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell), i Organyà (Alt Urgell) es desvia temporalment per la carretera antiga (C-14z), la qual discorre per un tram sinuós. La voluntat és obrir la infraestructura tan aviat com sigui possible, segons assenyalen des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

Les mateixes fonts han indicat que l'empresa fabricant del ventilador, situada a Gijón, se l'ha endut per revisar-lo i esbrinar les causes de la incidència. Ara, es procedirà a dur a terme diverses verificacions per esbrinar si és possible reobrir el túnel amb set ventiladors, ja que la infraestructura està dimensionada per tenir-ne vuit. A més, s'està analitzant l'estat de la resta de ventiladors i, per tant, de moment no es pot fer una estimació de la reobertura del túnel. Des de Territori també han expressat que s'ha exigit "celeritat" en l'informe de les causes de l'incident. El túnel va entrar en servei el 3 de desembre passat i ha comptat amb una inversió de més de 35 milions d'euros, entre l'eixamplament de la via en un tram de més de tres quilòmetres i la construcció de la nova galeria de 1.290 metres. L'objectiu és evitar el pas pel congost i millorar la seguretat i comoditat en la conducció.