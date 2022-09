La Cova té la cuina tancada des de l’inici del brot de gastroenteritis

La Cova de Sant Ignasi de Manresa té la cuina tancada i ha contractat un servei de catering arran del brot de gastroenteritis que es va originar divendres passat al centre. Segons han explicat fonts del centre d’espiritualitat, la cuina de l’equipament es manté tancada a l’espera de conèixer els resultats dels anàlisis per determinar l’origen del focus i que ha afectat 34 persones. La hipòtesi amb la qual es treballa és que l’ús d’aparells contaminats en la manipulació d’aliments per a l’elaboració del menú.

D’altra banda, aquest dijous, ha rebut l’alta l’única persona que continuava ingressada a l’hospital de Sant Joan de Déu per aquest brot. De els 34 persones afectades pel brot que es va originar el passat 16 de setembre 17 van requerir atenció mèdica i cinc van ser ingressades a l’hospital de Sant Joan de Déu. Tots els afectats, inclosos els hospitalitzats han presentat símptomes lleus segons van assenyalar fonts del departament de Salut de la Generalitat.

Segons han explicat fonts de la Cova de Sant Ignasi, va ser la nit del passat 16 de setembre quan algunes de les persones que estaven allotjades al centre es van començar a trobar malament. Aleshores, es va alertar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i professionals sanitaris es van desplaçar al mateix centre. Dels afectats, cinc van ser derivats a l’hospital de Sant Joan de Déu ja que presentaven símptomes de deshidratació. En el moment que es va produir el brot que ha afectat 34 persones, a la Cova hi havia allotjades 52 persones a més de la comunitat de set jesuïtes que hi resideix de forma permanent i el personal que hi treballa.

Fonts de la Cova assenyalen també que des del primer moment han seguit les indicacions dels serveis sanitaris i del Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC). Seguint aquestes recomanacions, les persones que estaven allotjades al centre van tornar a casa i també com a mesura preventiva es va tancar la cuina i contractar un servei de catering per servir els àpats. En aquests moments, el servei de catering encara s’encarrega dels àpats que se serveixen al centre a l’espera del resultat dels anàlisis de les mostres que el SUVEC va recollir en el marc d’una inspecció a la cuina del centre que es va fer aquest passat dilluns.

Fonts de la Cova de Sant Ignasi assenyalen que en tot moment han col·laborat amb el SUVEC facilitant tota la informació requerida i la revisió de les instal·lacions i que també han donat suport i atenció als afectats, a més de lamentar els fets.