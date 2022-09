Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes com a presumptes autors d’un robatori amb violència d’una bicicleta a Igualada. Els fets van passar el 15 de setembre pels volts de les dues de la matinada. Segons fonts del cos, un home circulava amb bicicleta per la Rambla Sant Ferran quan dos homes, de 24 i 33 anys, el van interceptar i li van demanar diners. Quan la víctima els va dir que no portava efectiu, el van agredir i li van sostreure la bicicleta.

El cos policial va identificar els presumptes autors el mateix dia dels fets i van anar al seu domicili a Igualada, on van localitzar un dels autors i a l’interior del pis van veure la bicicleta sostreta. A més, van trobar dos ciclomotors que l’acusat hauria robat els mesos de març i agost. L’home va quedar detingut per un robatori amb violència i dos robatoris i furt d’ús de vehicle. El 19 de setembre es va localitzar i detenir l’altre autor a Igualada. Els dos van quedar en llibertat després de passar a disposició judicial.