La víctima del bingo de Tortosa estava a punt d'anar a treballar a Berga

A Olea López del Castillo, la dona morta durant l'atracament d'un bingo de Tortosa, li quedaven pocs dies per marxar a treballar en una sala de jocs de Berga, segons expliquen els periodistes Mayka Navarro i Esteve Giralt, de La Vanguardia.

La víctima, de 50 anys, era nascuda a Badalona. Actualment, però, residia a Tortosa, on exercia d'encarregada provisional de l'establiment on dilluns a la matinada, hi van entrar tres encaputxats. Un tret al cap va acabar amb la seva vida.

El pas de López del Castillo per les Terres de l'Ebre havia de ser breu, només per uns dies. El seu germà ha afirmat a La Vanguardia que estava a punt de traslladar-se a Berga perquè "li encantava la naturalesa i la muntanya". Anteriorment, havia treballat a un bingo de la Vall d'Aran on va deixar bon record. Persones amb qui van coincidir allà la descriuen com una dona amable i empàtica.

Un tret a boca de canó

Els fets van tenir lloc al Bingo Vali de Tortosa. Quan els atracadors van accedir al local de jocs a l'interior només hi quedaven un client i la responsable, Olea López del Castillo. Els assaltants eren tres i van accedir a l'establiment vestits de negre i encaputxats. Quan van arribar van ferir l'home i al marxar, just després que la víctima mortal activés l'alarma, li haurien disparat a boca de canó.

Tots dos van ser traslladades amb vida a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. La treballadora, però, va morir unes hores després al centre hospitalari mentre que l'home, ferit a l'espatlla, va quedar ingressat a la Unitat de Cures Intensives i no es temia per la seva vida.

Inicialment, els Mossos van detenir cinc persones, tres de les quals van quedar en llibertat. Dels altres dos, un era un adult i l'altre un menor que ja ha ingressat per ordre del jutge a un centre de reclusió. Un tercer implicat en l'assalt hauria fugit a França per evitar ser arrestat pels cossos de seguretat, segons han apuntat fonts coneixedores de la investigació.