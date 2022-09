Els Bombers lideren un ampli operatiu per buscar a un noi de 18 anys que s'hauria perdut ahir a la nit al municipi de Fonollosa. L'avís es va rebre a les 21.50 h. El desplegament s'està centralitzant des de Sant Joan de Vilatorrada i hi participen 12 dotacions, entre elles el GRAE, l'operatiu de suport i unitats canines. S'ha estat buscant al jove durant la nit, sense èxit. Ara, s'ha reforçat la recerca. Segons l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, es tracta d'un noi amb "certa discapacitat intel·lectual". Des de l'Ajuntament expliquen que es tracta d'una família que no coneixen massa.