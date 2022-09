Els Bombers han fet dos serveis, aquest dimarts al matí a Manresa, per retirar objectes que perillaven de caure al carrer. La primera actuació ha estat al carrer Nou de Santa Clara, cap a les 11 del matí, on han retirat uns plàstics que estaven en un quart pis i perillaven de caure. La segona actuació s’ha produït uns tres quarts d’hora després, al carrer del Purgatori on han retirat unes teules que estaven a punt de caure d’un edifici.