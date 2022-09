El jutjat d’instrucció número 2 d’Esplugues ha acordat l’obertura de judici oral contra Shakira per sis delictes contra la hisenda pública. La fiscalia li demana 8 anys i dos mesos de presó per defraudar 14,5 MEUR entre el 2012 i el 2014 en l'IRPF i l'Impost de Patrimoni. També li demana 23,7 milions de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. El ministeri públic l'acusa de simular que vivia fora d'Espanya quan ja s'hauria instal·lat a Barcelona per viure amb Gerard Piqué. La cantant i la fiscalia havien negociat un possible pacte, però finalment Shakira el va descartar al·legant que era "abusiu", que es considera innocent i que ja ha pagat més de 17 milions d'euros a hisenda per intentar regularitzar la seva situació fiscal.