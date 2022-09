Un belga ferit al Pedraforca ofereix 2.500 euros pel seu gos

Fa ja tres setmanes un accident al Pedraforca va separar el Henri ngelaree i el seu gos, el Ralfi, pel qual ara ofereix una recompensa de 2.500 euros a qui el trobi.

El propietari del gos, que viu a Bèlgica i té 28 anys, explica que ofereix aquesta recompensa perquè «érem inseparables. Significa molt per a mi perquè estàvem junts les 24 hores del dia» fins que el 9 de setembre, quan va tenir un accident a la zona del coll del Pi Ajagut, al Pedraforca, va haver de ser evacuat pels Bombers a l’hospital de Berga i el gos es va perdre.

Explica que quan el van evacuar no es va poder fer la recerca del Ralfi ni tampoc de l’altre gos que també anava amb ell perquè ja era tard. L’endemà van trobar un dels seus gossos i també va demanar ajuda per trobar el Ralfi. De fet, fins i tot, un grup de voluntaris van organitzar-se i van fer una sortida per tal d’intentar trobar-lo, però no hi va haver sort.

Ell va venir sol a Catalunya, amb els dos gossos, per fer senderisme i arran de l’accident i per tal de poder trobar l’animal perdut va allargar l’estada un dia més del previst per tal de fer una nova sortida per trobar el Ralfi. Tampoc va tenir èxit i va haver de tornar a Bèlgica, que és on viu i on ara enyora el seu gos a l’espera de si amb els 2.500 euros que ofereix de recompensa té notícies de l’animal i poden estar junts de nou. Ha difós cartells amb la foto de l’animal per les xarxes socials i també ha posat anuncis en premsa per trobar-lo.

El Ralfi és un pastor belga malinois i porta collar i també xip, de manera que si algú el troba, el podrà identificar. Pel que fa a les característiques de l’animal, té el pelatge de la cara fosc mentre que el tors té un to més amarronat i pelatge blanc a la panxa.

Els telèfons de contacte per si algú el troba són el +32 473 35 08 61 i també es pot contactar amb l’Ajuntament de Saldes al 93 825 80 05.