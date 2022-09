Els fets van passar el 29 de març del 2017 a la Guàrdia Civil d’Almarza (Sòria). Aquell dia, dos agents, que mantenien bona relació personal i professional, van estar parlant a través de WhatsApp sobre assumptes aliens al servei. En un moment donat, però, la conversa es va tornar tensa, quan un policia va suggerir a l'altre fer un intercanvi de parelles. La proposta no va ser ben rebuda i, tot i que l'agent es va disculpar, es van intercanviar insults i amenaces.

Cap al final del servei, l’agent que va proposar l’intercanvi volia parlar amb el seu company per aclarir les coses i el va localitzar en un parc ja de nit passejant el seu gos. Allà, tots dos d’uniforme i armats, van tornar a discutir fins que l'home que passejava el gos va decidir marxar cap a casa. La resposta del seu company va ser treure l'arma i disparar un tret que va passar a prop de les cames del guàrdia civil.

Quan l'agredit es va adonar que li havien disparat, es va tirar a sobre l'autor del tret, van forcejar i l'arma es va disparar per segona vegada. Afortunadament, la bala va sortir disparada amunt i la víctima va poder arrabassar-li l’arma a l'agressor.

Un superior, presumptament begut, entra en escena

Acabada la discussió, els dos agents van anar a l'habitatge d’un tercer guàrdia civil, que exercia les funcions de comandant, per explicar-li el que havia passat. Allà, però, un dels agents va acusar el superior d’haver estat bevent quan estava de servei. Ell els va dir que no avisessin el capità perquè tots tindrien problemes.

La víctima dels vets va sortir a recollir els casquets del parc i a continuació va tornar per reclamar de nou al seu superior que informés al capità, però s’hi va negar. Va ser ell qui el va haver de trucar i el cap. I lluny de solucionar-se res, la disputa va empitjorar. Discutien i l’agent que estava al comandament va voler marxar, però l’altre li va tancar la porta de cop, atrapant-li la mà, que va començar a sagnar abundantment.

Van sortir d’allà per anar a casa de l’agent ferit, però sense deixar de discutir. I un cop a l'habitatge, hi va tornar a haver un forcejament per aconseguir l’arma del guàrdia civil que havia fet els trets al parc. Just en aquell moment va arribar el capità, que va ordenar enviar a l’hospital l’agent ferit i detenir el company que havia realitzat els trets.

Un any i dos mesos de presó

La Sala Militar ha dictat una sentència, a què ha tingut accés Efe, que desestima els recursos dels agents implicats contra la resolució del Tribunal Militar Territorial Quart. Al guàrdia civil que va realitzar els trets li imposa un any i dos mesos de presó per un delicte relatiu als drets fonamentals i les llibertats públiques pels militars en la seva modalitat de «maltractament d’obra».

També a l’agent que estava de comandant li imposa tres mesos de presó per un delicte contra els deures del servei, mentre que a l’agent que va lesionar la mà d’aquest últim li imposa una multa de 600 euros per un delicte contra l’eficàcia en el servei, a més de 3.000 euros més al guàrdia civil que va ferir.