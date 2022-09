‘Tu podries combatre’ls: ajuda a trobar els fugitius més buscats de la Unió Europea’. Sota aquest eloqüent lema, la Policia Nacional ha divulgat al seu compte de Twitter la campanya de la Xarxa Europea d’Equips de Recerca Activa de Fugitius (ENFAST, per les seves sigles en anglès) per localitzar els delinqüents i grups de crim organitzat responsables dels pitjors crims a tot el continent.

La Xarxa Europea d’Equips de Recerca Activa de Fugitius (ENFAST, per les seves sigles en anglès), avalada per Europol, és la responsable d’aquesta iniciativa, que es renova cada any. En aquesta ocasió, a la web s’ha publicat la foto de més de cinquanta fugitius perseguits per delictes greus, segons ha informat la Policia Nacional.

Entre aquest mig centenar de delinqüents hi figuren líders de clans mafiosos, narcotraficants i assassins. L'objectiu de la iniciativa és aconseguir pistes per detenir grups criminals sencers, fent servir els membres destacats de cada clan com a principal objectiu.

La campanya, que es divulgarà a les xarxes a través de tots els idiomes oficials de la UE, inclou la presència de murals als carrers amb la intenció de conscienciar la ciutadania i captar més interès dels mitjans de comunicació.