Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una plantació de marihuana enmig d'una zona boscosa a Gaià, a la llera de la riera de Merlès, en una operació que es va portar a terme aquest dilluns. En l'operatiu es va detenir dos homes, de 40 i 26 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

La investigació es va iniciar arran que a finals d’agost Agents Rurals informessin als mossos de la possible existència d’una plantació de marihuana a la llera sud de la riera de Merlès, prop de la població de Gaià.

Després de diverses gestions els agents del grup de delinqüència urbana de la comissaria de Manresa van descobrir que la plantació es trobava oculta a l’interior del bosc, en una zona de difícil accés.

Aquest dilluns els mossos estaven vigilant la zona quan van veure dos homes entrar al lloc on hi havia la plantació. Tot seguit, els agents van identificar els dos homes i van escorcollar el seu vehicle, on hi van localitzar diversos estris destinats al cultiu de marihuana.

A la zona hi havia 360 plantes de marihuana en fase de floració i 70 plantes en estat d’assecament a l’interior d’un cobert. També hi havia una manega connectada directament al riu per poder regar les plantes i divers material pel cultiu.

Per altra banda, els mossos també van observar que els autors ja havien tallat unes 700 plantes que ja no es trobaven en el lloc.

Davant d’això, els agents van detenir els dos homes com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.