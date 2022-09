Un acusat, I. B. M. A. s’enfronta a un total de 12 anys de presó per presumptament robar un telèfon mòbil de forma molt violenta i posteriorment intentar matar una persona que va defensar la víctima del robatori, a Igualada.

Segons consta en l’escrit d’acusació de la fiscalia, el 25 de desembre del 2020, cap a les sis de la matinada, l’acusat va començar a clavar cops de puny a un de les víctimes i quan aquesta va caure a terra, li va sostreure el telèfon mòbil, valorat en 150 euros. Els fets van tenir lloc al carrer de la Indústria d’Igualada.

En el transcurs dels fets, una altra persona que estava al lloc va forcejar amb el lladre per tal que aquest deixés de colpejar la víctima i aleshores el lladre va abandonar el lloc dels fets. Tot seguit, però, l’ara processat va tornar al lloc dels fets armat amb un ganivet de cuina i amb la intenció d’acabar amb la vida del defensor de la víctima del robatori, li va clavar l’arma blanca, diu el fiscal en el seu escrit de conclusions provisionals. Tot seguit, el presumpte agressor va fugir del lloc amb l’arma, encara que hores després va ser detingut pels Mossos d’Esquadra i el jutge en va ordenar l’ingrés a presó.

Arran de la ganivetada, la víctima va patir lesions «d’emergència vital» ja que li va afectar òrgans vitals com el pulmó esquerre. A més va haver de rebre tractament quirúrgic, va haver d’estar hospitalitzat durant tres dies i en va necessitar 26 per curar-se. A més, com a conseqüència de l’atac li han quedat dues cicatrius.

Per la seva banda, la víctima del robatori, que va rebre diversos cops de puny, va patir contusions i va necessitar sis dies per tal curar-se, a més de rebre una primera assistència dels facultatius mèdics.

El judici tindrà lloc demà a l’Audiència de Barcelona i l’acusat s’enfronta a un total de 12 anys de presó. D’aquesta petició de condemna, quatre anys son pel robatori amb violència del telèfon mòbil i els vuit anys restants per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. A més a més, el ministeri públic també demana que sigui condemnat a un total de quatre anys de llibertat vigilada. L’acusat també s’enfronta a una multa de 900 euros per un delicte de lesions.