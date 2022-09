Almenys 10 persones han resultat ferides en una explosió al pati interior de la Casa de Cultura de Girona, tot i que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de moment en confirma 4: dos en estat lleu i dos més de poca gravetat. El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit. Dels ferits, hi ha tres adults i cinc menors, segons ha explicat l'alcaldessa, Marta Madrenas, que ha aclarit que no hi ha risc químic. Els Bombers hi han enviat cinc dotacions i també hi actuen els Mossos d'Esquadra.

L’explosió hauria tingut lloc quan es feien uns experiments en el marc de la Nit de la Recerca. Un dels ferits, justament, seria l’ajudant de l’experiment. Protecció Civil ha activat el pla Procicat en estat d’alerta.