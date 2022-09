Ampli desplegament per trobar un home perdut durant la nevada a Malniu

Els bombers van activar ahir dijous al vespre un ampli dispositiu per trobar un home que s’havia perdut a Malniu durant la nevada. Els Bombers van rebre l’alerta que després que un grup de tres persones havia sortit d’excursió i que feia uns tres quarts d’hora que no veien a un dels membres del grup, segons han explicat fonts dels Bombers de la Generlaitat. L’últim cop que l’havien vist estava entre l’estany Mal i l’estany de Malniu, quan havia començat a nevar. L’home, de 61 anys, anava amb un gos però no anava ni equipat per a la neu, ni portava llum frontal i tampoc tenia cobertura el telèfon mòbil.

Des del refugi van sortir a buscar-lo i cap a les 9 del vespre hi van arribar els primers efectius del bombers, que finalment van trobar l’home sa i estalvi. Per a la recerca es van activar un total d’onze dotacions, entre les quals els GRAE, el GROS i la unitat canina.